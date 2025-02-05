Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду Бахрейна со счетом 29:0

Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на зимних Азиатских играх в Харбине (Китай). Об этом сообщается на сайте Азиады.

Во втором туре группового этапа наша команда обыграла сборную Бахрейна со счетом 29:0. Четырнадцать кыргызстанцев отметились забитыми голами.

В первом туре кыргызстанцы победили сборную Кувейта — 8:7.

9 февраля сборная КР сыграет с командой Сингапура.

В КНР 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.