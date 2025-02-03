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Спорт

Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею обыграла команду Кувейта

Сборная Кыргызстана по хоккею стартовала на зимних Азиатских играх в Китае. Об этом сообщается на сайте Азиады.

В первом матче наша команда обыграла Кувейт со счетом 8:7. Все решилось в овертайме.

Голы забили Мамед Сейфулов (5), Максим Егоров, Адиль Бекмуратов, Эрсултан Мирбеков.

Отметим, в другом матче группы В сборная Сингапура обыграла Бахрейн со счетом 20:1.

Во втором туре 5 февраля кыргызстанцы сыграют против сборной Бахрейна.

В КНР 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная КР будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.
Ссылка: https://24.kg/sport/318742/
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