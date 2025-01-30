Азиада. Флаг Кыргызстана на открытии понесет хоккеист Мамед Сейфулов

Сегодня, 30 января, состоялась церемония передачи Государственного флага знаменосцу сборной Кыргызстана, участвующей в Азиатских играх в Китае. Об этом сообщила Федерация хоккея в соцсетях.

Флаг на открытии понесет хоккеист Мамед Сейфулов — нападающий команды КР.

Фото Федерации хоккея. Церемония передачи флага знаменосцу сборной Кыргызстана

Напомним, в КНР 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.

Отметим, хоккеисты КР начнут турнир уже 3 февраля.