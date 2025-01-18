Азиада. С кем сыграет сборная Кыргызстана по хоккею

Сборная Кыргызстана по хоккею выступит в группе В на зимней Азиаде. Расписание можно посмотреть на сайте Игр.

По его данным, в турнире примут участие 14 сборных.

Расписание группы В:

3 февраля: Кувейт — Кыргызстан;

5 февраля: Кыргызстан — Бахрейн;

9 февраля: Кыргызстан — Сингапур.