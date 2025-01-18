Азиада. С кем сыграет сборная Кыргызстана по хоккею

Сборная Кыргызстана по хоккею выступит в группе В на зимней Азиаде. Расписание можно посмотреть на сайте Игр.
По его данным, в турнире примут участие 14 сборных.
Расписание группы В:
- 3 февраля: Кувейт — Кыргызстан;
- 5 февраля: Кыргызстан — Бахрейн;
- 9 февраля: Кыргызстан — Сингапур.
В группе А сыграют сборные Казахстана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Китайского Тайбэя, в группе С — Гонконга, Индии, Макао и Туркменистана.
Напомним, в Китае 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.