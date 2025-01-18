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Спорт

Азиада. С кем сыграет сборная Кыргызстана по хоккею

Сборная Кыргызстана по хоккею выступит в группе В на зимней Азиаде. Расписание можно посмотреть на сайте Игр.

По его данным, в турнире примут участие 14 сборных.

Расписание группы В:

  • 3 февраля: Кувейт — Кыргызстан;
  • 5 февраля: Кыргызстан — Бахрейн;
  • 9 февраля: Кыргызстан — Сингапур.

В группе А сыграют сборные Казахстана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Китайского Тайбэя, в группе С — Гонконга, Индии, Макао и Туркменистана.

Напомним, в Китае 7-14 февраля пройдут IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана будет представлена в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею и керлингу.
Ссылка: https://24.kg/sport/317131/
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