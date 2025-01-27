11:17
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Спорт

Камчыбек Ташиев накормил молодежную сборную Кыргызстана чучуком в Барселоне

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев отправился в Барселону поддержать спортсменов молодежной сборной КР (U-20) в предстоящем матче с молодежным составом ФК «Барселона». Об этом сообщил КФС на своей странице в Facebook.

Камчыбек Ташиев привез национальный деликатес из конины чучук и накормил футболистов.

Спортсменам предстоит игра против воспитанников «Барселоны». Она станет важным этапом в подготовке к Кубку Азии, который пройдет с 6 по 23 февраля 2025 года в Китае. Кыргызская молодежная сборная проводит месячные учебно-тренировочные сборы за границей. Она обыграла испанские клубы «Ариуэл», «Картахена» и «УКАМ Мурсия», но уступила команде AFE.
Ссылка: https://24.kg/sport/317987/
просмотров: 756
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстанский футболист перейдет в «Челси» за 4,3 миллиона евро
Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?
Лига чемпионов по футболу. Завершился седьмой тур
Лига чемпионов по футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в плей-офф
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы (U-20) дагы испан клубун утуп алды
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла еще один испанский клуб
Валерий Кичин будет играть в футбольном клубе «Барс» (Каракол)
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла испанский клуб
Сын Камчыбека Ташиева заключил контракт со словацким футбольным клубом
Кыргызстандын Премьер-Лигасынын 33 мыкты футболчусу аталды
Популярные новости
Сборную Кыргызстана оценили в&nbsp;8&nbsp;миллионов евро. Кто самый дорогой игрок? Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?
Казахстанский футболист перейдет в&nbsp;&laquo;Челси&raquo; за&nbsp;4,3 миллиона евро Казахстанский футболист перейдет в «Челси» за 4,3 миллиона евро
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу (U-19) проиграла команде Казахстана Сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) проиграла команде Казахстана
Экс-рефери ФИФА Нурдин Букуев стал президентом Ассоциации футзала Кыргызстана Экс-рефери ФИФА Нурдин Букуев стал президентом Ассоциации футзала Кыргызстана
Бизнес
2024-й&nbsp;&mdash; год медицинских чудес и&nbsp;достижений в&nbsp;турецкой сети клиник Acıbadem 2024-й — год медицинских чудес и достижений в турецкой сети клиник Acıbadem
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
27 января, понедельник
11:17
США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие п...
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 января
10:50
За три тура зимнего приема в вузы зачислено 308 абитуриентов
10:48
Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников
10:45
Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек