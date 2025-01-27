Камчыбек Ташиев накормил молодежную сборную Кыргызстана чучуком в Барселоне

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев отправился в Барселону поддержать спортсменов молодежной сборной КР (U-20) в предстоящем матче с молодежным составом ФК «Барселона». Об этом сообщил КФС на своей странице в Facebook.

Камчыбек Ташиев привез национальный деликатес из конины чучук и накормил футболистов.

Спортсменам предстоит игра против воспитанников «Барселоны». Она станет важным этапом в подготовке к Кубку Азии, который пройдет с 6 по 23 февраля 2025 года в Китае. Кыргызская молодежная сборная проводит месячные учебно-тренировочные сборы за границей. Она обыграла испанские клубы «Ариуэл», «Картахена» и «УКАМ Мурсия», но уступила команде AFE.