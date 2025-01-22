Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла еще один испанский клуб

17:45, 22 января 2025, Бишкек - 24.kg, Тилебалды ТУКУЕВА
Молодежная сборная КР по футболу провела очередной товарищеский матч на сборах в Испании. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.
Команда обыграла клуб «Ариуэл» со счетом 4:1.
Голы от сборной Кыргызстана забили Эмир Эрнисов (2) и Ырыскелди Маданов (2).
Ранее сборная КР обыграла клубы «Картахена» и «УКАМ Мурсия» и уступила команде AFE.
Напомним, отечественная команда находится на сборах в Аликанте в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии, который стартует в феврале в Китае.