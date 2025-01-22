Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла еще один испанский клуб

Молодежная сборная КР по футболу провела очередной товарищеский матч на сборах в Испании. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Команда обыграла клуб «Ариуэл» со счетом 4:1.

Голы от сборной Кыргызстана забили Эмир Эрнисов (2) и Ырыскелди Маданов (2).

Ранее сборная КР обыграла клубы «Картахена» и «УКАМ Мурсия» и уступила команде AFE.