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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла еще один испанский клуб

Молодежная сборная КР по футболу провела очередной товарищеский матч на сборах в Испании. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Команда обыграла клуб «Ариуэл» со счетом 4:1.

Голы от сборной Кыргызстана забили Эмир Эрнисов (2) и Ырыскелди Маданов (2).

Ранее сборная КР обыграла клубы «Картахена» и «УКАМ Мурсия» и уступила команде AFE.

Напомним, отечественная команда находится на сборах в Аликанте в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии, который стартует в феврале в Китае.   
Ссылка: https://24.kg/sport/317608/
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