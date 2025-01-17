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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла испанский клуб

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу провела третий товарищеский матч на сборах в Испании. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Команда обыграла молодежный состав клуба «УКАМ Мурсия», выступающий в третьем дивизионе Королевской испанской футбольной федерации, со счетом 3:1.

Голы от сборной Кыргызстана забили Умар Мадаминов, Эмир Эрнисов и Байбол Эрмеков.

Напомним, ранее сборная Кыргызстана на сборах в Испании обыграла клуб «Картахена» (4:0) и уступила команде AFE.

Сборная КР находится на сборах в Аликанте в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии, который стартует в феврале в Китае.
Ссылка: https://24.kg/sport/317129/
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