Объединенный мир борьбы поздравил Айсулуу Тыныбекову со свадьбой

Объединенный мир борьбы (United World Wrestling, UWW) поздравил кыргызстанскую спортсменку Айсулуу Тыныбекову со вступлением в брак. На своей странице в социальных сетях организация написала: «С началом новой главы вашей жизни, Айсулуу Тыныбекова».

Поздравление также получил японский борец, олимпийский чемпион 2024 года Кенитиро Фумита, тоже недавно сыгравший свадьбу.

Фото соцсети

— международная федерация, управляющая олимпийскими видами спорта, такими как греко-римская, вольная и женская борьба. Штаб-квартира организации находится в Лозанне, Швейцария.

Напомним, свадьба Айсулуу Тыныбековой состоялась 15 января. Она вышла замуж за Бакбергена Аттокурова.

О том, как прошел праздничный той спортсменки и кто поздравил молодоженов, можно узнать из следующего видео.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых успешных спортсменок Кыргызстана, которая неоднократно поднимала национальный флаг на мировых аренах. Многократная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр в Париже и Токио.

Ранее спортсменка сообщила, что планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.