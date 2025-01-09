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Спорт

Cборная Кыргызстана по футболу (U-20) разгромила испанский клуб «Картахена»

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу провела первый контрольный матч на сборах в Испании. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Кыргызстанцы обыграли клуб, который выступает во втором дивизионе Испании (Сегунде), со счетом 5:0. Голы забили Ырыскелди Маданов, Азамат Ташбалтаев, Нурислам Орунтаев, Умар Мадаминов. Также зафиксирован автогол.

Как сообщается, «Картахена» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Сегунды.

Напомним, сборная КР находится на сборах в Аликанте в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии, который стартует в феврале в Китае.
Ссылка: https://24.kg/sport/316329/
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