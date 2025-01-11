Кыргызстанец Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в московском «Торпедо»

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге России. Московский футбольный клуб «Торпедо» заключил с ним контракт. Об этом сообщается на сайте клуба.

Фото московского футбольного клуба «Торпедо» . Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге России

Отмечается, что контракт с «Торпедо» заключен до 2027 года. Гулжигит Алыкулов пополнил состав команды на правах свободного агента.

Напомним, с августа 2023-го 24-летний хавбек выступал за белорусский «Неман». В минувшем сезоне он сыграл за команду из Гродно 30 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. По итогам года признан лучшим игроком гродненцев.

В составе «Немана» он стал серебряным призером чемпината Беларуси и обладателем Кубка страны.

На счету Гулжигита Алыкулова 40 матчей и 5 голов за сборную Кыргызстана.

В ноябре 2024 года кыргызстанец заявил о своем уходе из белорусской футбольной команды «Неман».

По данным немецкого портала Transfermarkt, который специализируется на подсчете трансферной стоимости игроков, на начало 2025-го вингер оценивался в 800 тысяч евро. Он занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих игроков в московском «Торпедо».

Гулжигит Алыкулов родился 25 ноября 2000 года в Токтогуле (Кыргызстан). Начал свою футбольную карьеру в школе «Дордой» (Бишкек). Выступал за такие клубы, как «Антальяспор-м» (Турция), «Кара-Балта» и «Алга» (Кыргызстан), а также «Кайрат» (Казахстан). Его профессиональная биография включает титулы чемпиона Казахстана (2020), обладателя Кубка Казахстана (2021) и других наград.