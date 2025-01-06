Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) сменила логотип

Футбольная ассоциация Центральной Азии сменила логотип. Об этом сообщается на сайте CAFA.

«Новый логотип отражает рост, зрелость и амбиции CAFA. Благодаря гладкому и минималистичному дизайну он передает ощущение профессионализма и совершенства, что резонирует с основными ценностями ассоциации. Смелая типографика и чистые линии символизируют рационализированный подход организации к развитию футбола в регионе, а его простота излучает силу и ясность цели», — отметили в организации.

Представление нового логотипа является первым шагом в серии памятных мероприятий, приуроченных к празднованию 10-летнего юбилея CAFA в 2025 году.

Ассоциация объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.