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Спорт

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла на второе место в Лиге чемпионов

Фото из интернета. Одна из атак «Барселона» на ворота «Боруссии»

Испанская «Барселона» на выезде одолела немецкую «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 3:2 и вышла на второе место в Лиге чемпионов с 15 очками. Завершился шестой тур розыгрыша турнира.

За «Барселоной» следуют сразу шесть команд с 13 очками — «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль». Лидером турнира остается английский «Ливерпуль», который не проиграл пока ни одного матча.

из интернета
Фото из интернета. Немецкий «Штутгарт» разгромил со счетом 5:1 швейцарский «Янг Бойз»

Седьмой тур Лиги чемпионов состоится уже в 2025 году — 21 января.

Подробнее ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/313917/
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