Кыргызстанцы выступят на чемпионате мира по текболу

Текболисты из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира, который пройдет в городе Хошимин (Вьетнам) 4-8 декабря. Об этом сообщает федерации данного вида спорта КР в Instagram.

В состав сборной вошли Ислам Дайирбеков, Наталья Гайворонская, Айдана Оторбаева, Айтегин Эркинбеков, Даяна Дакенова.

Текбол — молодой вид спорта. Он изобретен в 2014 году в Венгрии двумя любителями футбола: Габором Боршани и Виктором Хусаром. Игра напоминает настольный теннис. Используются искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. В одиночной игре участвуют два игрока, в командной — два, три или четыре игрока.