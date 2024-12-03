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Спорт

Кыргызстанцы выступят на чемпионате мира по текболу

Текболисты из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира, который пройдет в городе Хошимин (Вьетнам) 4-8 декабря. Об этом сообщает федерации данного вида спорта КР в Instagram.

В состав сборной вошли Ислам Дайирбеков, Наталья Гайворонская, Айдана Оторбаева, Айтегин Эркинбеков, Даяна Дакенова.

Текбол — молодой вид спорта. Он изобретен в 2014 году в Венгрии двумя любителями футбола: Габором Боршани и Виктором Хусаром. Игра напоминает настольный теннис. Используются искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. В одиночной игре участвуют два игрока, в командной — два, три или четыре игрока.
Ссылка: https://24.kg/sport/312965/
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