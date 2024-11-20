«Ак Шумкар» не смогла одолеть Иран. Комментарии после матча

19 ноября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоялся матч национальных сборных Кыргызстана и Ирана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Игра завершилась поражением кыргызской команды со счетом 2:3.

Президент Садыр Жапаров, торага Жогорку Кенеша и глава кабинета министров наблюдали за игрой с трибун.

Нападающий Кожо Жоэл отметился дублем, что позволило сборной Кыргызстана отыграться с 0:2 до 2:2. Однако гости забили решающий гол в концовке матча. Этот поединок стал последним официальным матчем «Ак Шумкара» в 2024 году.

Турнирное положение

После шести игр Иран продолжает лидировать в группе А с 16 очками. Кыргызстан занимает пятое место с тремя баллами, опережая Северную Корею. У отечественной команды сохраняются шансы на выход в следующий этап квалификации: впереди еще четыре матча, которые состоятся в марте и июне 2025 года.

Комментарии после матча

Фото КФС. Главный тренер сборной Максим Лисицын

Главный тренер сборной Максим Лисицын выразил сожаление из-за упущенных очков:

«Мы расстроены, что не набрали очки. Несмотря на качественные моменты, их оказалось недостаточно для результата. Благодарим болельщиков за поддержку — дома она особенно важна, и ребята всегда настраиваются по-особенному на такие матчи».

Фото Нападающий Кожо Жоэл

Нападающий Кожо Жоэл добавил:

«Мы уверены, что в дальнейшем покажем лучшую игру и добьемся своих целей. Благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всего матча».