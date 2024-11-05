В Лиге чемпионов стартует четвертый этап турнира

В Лиге чемпионов сегодня пройдут первые матчи четвертого этапа розыгрыша кубка.

После первых трех туров без потерь идут два английских клуба — «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Они сыграют с «Брюгге» (Бельгия) и «Байером» (Германия). Второй матч станет одним из ключевых в этом туре.

Также интересны противостояния «Реал» (Мадрид, Испания) — «Милан» (Италия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) и «Арсенал» (Англия) — «Интер» (Италия).

Подробнее о расписании, последних матчах и турнирной таблице здесь.