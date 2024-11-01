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Спорт

Кыргызстанец Амантур Джумаев завоевал бронзу на чемпионате мира по боксу

Кыргызстанец Амантур Джумаев завоевал бронзу на чемпионате мира по боксу среди юношей, который проходит в Черногории.

Отметим, спортсмен является действующим чемпионом мира, он выступает в весовой категории до 54 килограммов.

В стартовом поединке боксер из КР был увереннее соперника из Словении Тине Якомини. В 1/8 финала за 16 секунд он победил представителя Колумбии Ринкона Кармон Исаак Давида.

В 1/4 финала Куссай Даллаги из Туниса был менее удачлив, поединок выиграл кыргызстанец.

В полуфинале Амантур Джумаев проиграл китайцу Ханруи Жангу.
Ссылка: https://24.kg/sport/309945/
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