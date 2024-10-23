Чемпионат мира по спортивной борьбе: Сезим Жуманазарова стартовала с победы

В турнире молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе в Албании сегодня проходят состязания по вольной борьбе среди женщин.

В поединках определятся финалистки в пяти весовых категориях. Три кыргызстанки примут в них участие.

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В весовой категории до 59 килограммов младшая сестра серебряного призера Олимпийских игр в Париже Мээрим Жуманазаровой Сезим Жуманазарова стартовала со стадии 1/16 финала. Меньше чем за две минуты (1,58) она досрочно победила соперницу из Монголии Хулан Бямбасурен со счетом 10:1. В 1/8 финала соперницей нашей спорстменки станет представительница Украины Соломия Винник.