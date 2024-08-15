Мээрим Жуманазарова — самый молодой призер Олимпийских игр среди всех спортсменов Кыргызстана, которые удостоились призовых мест на пьедестале Игр.

Олимпиада в Париже у спортсменки вторая по счету. В 2021 году в Токио она заняла третье место и бронзовую медаль в возрасте 21 года. В 24 года Мээрим Жуманазарова завоевала серебро на Играх в Париже.

Мээрим Жуманазарова — первая кыргызстанка, завоевавшая две медали Олимпийских игр.

Она родилась 9 ноября 1999 года в селе Первомайском Таласской области.

Спортивные достижения: