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Спорт

Мээрим Жуманазарова — самый молодой призер Олимпиады-2024 среди кыргызстанцев

Мээрим Жуманазарова — самый молодой призер Олимпийских игр среди всех спортсменов Кыргызстана, которые удостоились призовых мест на пьедестале Игр.

Олимпиада в Париже у спортсменки вторая по счету. В 2021 году в Токио она заняла третье место и бронзовую медаль в возрасте 21 года. В 24 года Мээрим Жуманазарова завоевала серебро на Играх в Париже.

Мээрим Жуманазарова — первая кыргызстанка, завоевавшая две медали Олимпийских игр.

Она родилась 9 ноября 1999 года в селе Первомайском Таласской области.

Спортивные достижения:

  • серебряный призер Олимпийских игр в Париже;
  • бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио;
  • чемпионка мира 2021 года;
  • обладатель Кубка мира 2020 года;
  • призер чемпионатов Азии и Азиатских игр.
Ссылка: https://24.kg/sport/302105/
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