Команда Кыргызстана по кокпару (жер улак) провела первый матч на Всемирных играх кочевников, которые проходят в Казахстане. Об этом сообщается на официальной странице ВИК в Instagram.

Встреча против сборной Монголии завершилась со счетом 16:0 в пользу наших спортсменов.

Всего в состязаниях по кокпару принимают участие девять команд.

Фото worldnomadgames2024/Instagram

Напомним, сегодня начнутся соревнования по кок-бору.

Кыргызстан представляют 268 спортсменов.

Отметим, с 8 по 14 сентября в Астане проходят V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч человек. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.