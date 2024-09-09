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Спорт

ВИК-2024. Команда Кыргызстана разгромила в кокпар сборную Монголии — 16:0

Команда Кыргызстана по кокпару (жер улак) провела первый матч на Всемирных играх кочевников, которые проходят в Казахстане. Об этом сообщается на официальной странице ВИК в Instagram.

Встреча против сборной Монголии завершилась со счетом 16:0 в пользу наших спортсменов.

Всего в состязаниях по кокпару принимают участие девять команд.

worldnomadgames2024/Instagram
Фото worldnomadgames2024/Instagram

Напомним, сегодня начнутся соревнования по кок-бору.

Кыргызстан представляют 268 спортсменов.

Отметим, с 8 по 14 сентября в Астане проходят V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч человек. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.
Ссылка: https://24.kg/sport/304471/
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