ВИК-2024. В турнире по кок бору принимают участие шесть команд

В турнире по кок бору на Всемирных играх кочевников, которые проходят в Казахстане, принимают участие шесть команд. Об этом сообщается на сайте ВИК.

За первое место борются Кыргызстан, Казахстан, США, Узбекистан, Турция и Россия.

Сегодня команда КР сыграет матч с Узбекистаном на ипподроме «Казанат».

Всего Кыргызстан будут представлять 268 спортсменов.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Астане проходят V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч человек. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.