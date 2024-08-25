Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Курсантбек Исаков завоевал золото

В финале юношеского чемпионата мира по спортивной борьбе в Иордании кыргызстанец Курсантбек Исаков завоевал золотую медаль.

Турнир среди спортсменов не старше 17 лет проходит в Аммане. Наш спортсмен выступал в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 55 килограммов.

Он начал поединки со стадии 1/8 финала и был сильнее борца из Японии, одолев его со счетом 3:1.

В четвертьфинале со счетом 7:1 Курсантбек Исаков победил казахстанца, а в полуфинале был сильнее представителя США со счетом 10:2.

В финальной схватке за золото представитель КР встречался с соперником из Пуэрто-Рико. Курсантбек Исаков победил со счетом 4:2, стал сильнейшим на чемпионате мира.