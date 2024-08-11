Олимпиада-2024. Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей

Сборная Кыргызстана завершила выступление на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает сайт ОИ.

Спортсмены завоевали четыре бронзовые и две серебряные медали.

Бронзовые награды в копилку сборной принесли борцы Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков и Айсулуу Тыныбекова.

Серебро завоевали в вольной борьбе Мээрим Жуманазарова, в боксе Мунарбек Сейитбек уулу.

Олимпиада в Париже оказалась самой успешной для кыргызстанцев. На Олимпийских играх в Сиднее была одна бронза, в Пекине — серебро и две бронзы, в Токио — два серебра и бронза.