Поздравление президента: о чем рассказала Айсулуу Тыныбекова Садыру Жапарову

Сегодня президент Кыргызстана позвонил олимпийцам страны Айсулуу Тыныбековой и Мунарбеку Сейитбек уулу и поздравил их с завоеванием медалей на Играх в Париже.

Член национальной сборной и борец женского вольного стиля Айсулуу Тыныбекова рассказала Садыру Жапарову, почему она боролась на этой Олимпиаде не в своем привычном стиле.

«Вы, наверное, заметили, что я боролась не в своем стиле. Честно сказать, боролась только одной ногой, и поэтому так вышло. Перед проводами атлетов в Париж мне сняли шину с ноги. Честно говоря, я только тогда и начала ходить, а до этого не могла даже двигаться — связка была порвана. Мы даже думали, что я не смогу поехать и участвовать в Олимпиаде, потому что времени на восстановление оставалось очень мало. Всего две недели. Слава Аллаху, приехала в таком состоянии и взяла бронзовую медаль», — рассказала Айсулуу Тыныбекова.

Спортсменка выразила благодарность президенту за поддержку национальной сборной страны и создание условий.

По ее словам, она прекрасно себя чувствует, у нее хорошее настроение и она довольна собой.