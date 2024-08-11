Мы гордимся! Президент поздравил Мунарбека Сейитбек уулу с серебром Олимпиады

Президент Кыргызстана поздравил члена национальной сборной, боксера Мунарбека Сейитбек уулу с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх.

Садыр Жапаров отметил, что победа Мунарбека Сейитбек уулу является ярким свидетельством героического духа кыргызского народа и его предков.

Он подчеркнул, что эта победа, завоеванная благодаря неустанным тренировкам и самоотверженности, является поводом для гордости для всего народа и добавил, что не только кыргызстанцы в стране, но и по всему миру гордятся достижением спортсмена, выражая свои чувства в социальных сетях.

«Ты подарил нам всем невероятные эмоции!» — сказал глава государства и напомнил, что год назад, принимая Мунарбека Сейитбек уулу, он отметил, что кыргызская школа бокса, известная в советское время, ослабела в годы независимости. Однако эта победа доказала, что кыргызские боксеры по-прежнему сильны и способны на великие достижения.

Садыр Жапаров выразил глубокую благодарность члену национальной сборной, его тренерам и секундантам за их упорный труд и усилия, которые привели к этой исторической победе.

«Ты поднял честь и гордость кыргызского народа на высочайший уровень. Поздравляю тебя с этой исторической победой!» — сказал Садыр Жапаров спорстмену.

В свою очередь, Мунарбек Сейитбек уулу поблагодарил президента Садыра Жапарова и весь народ за поддержку, отметив, что именно она помогла ему добиться этого успеха.

Мунарбек Сейитбек уулу в весовой категории до 57 килограммов в финале провел бой с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Судьи отдали победу сопернику кыргызстанца.