Самбо, MMA и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

12 августа. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, 17-й тур

«Алай» — «ОшМУ-Алдиер»;

«Илбирс» — «Мурас».

13 августа. Предварительный раунд Кубка вызова 2024-2025. Джалал-Абад

«Абдыш-Ата» (Кыргызстан) — Attack (Афганистан).

15-16 августа. Кубок мира по спортивному и боевому самбо. Чолпон-Ата

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира.

15-17 августа. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, 18-й тур

15 августа:

«Нефтчи» — «Кыргызалтын»;

16 августа:

«Алай» — «Илбирс»;

«Дордой» — «Алга»;

17 августа:

«Талант» — «ОшМУ-Алдиер»;

«Абдыш-Ата» — «Мурас».

15-18 августа. Международный турнир по мас-рестлингу. Бардеев (Словакия)

Участие на турнире подтвердили спортсмены из Бразилии, Венгрии, Грузии, Кыргызстана, Польши, России. Нашу страну представит Эльза Абдыкадырова.

16 августа. Турнир по смешанным единоборствам ACA 178. Москва

Соперниками кыргызстанцев Данияра Тойчубек уулу будет Александро Прайа из Бразилии, Тилека Машрапова — боец из России Руслан Шамилов.

18 августа. Турнир по смешанным единоборствам EFC 48. Кара-Кульджа

В турнире примут участие бойцы из Кыргызстана, России, Узбекистана, Казахстана и Бразилии.