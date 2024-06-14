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Спорт

Назначен новый главный тренер сборной Кыргызстана по футболу

Специалист из России Максим Лисицын назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Максим Лисицын будет готовить команду к третьему раунду отборочных игр чемпионата мира 2026-го.

Он начал работу в КР четыре года назад. В 2022-м под руководством Максима Лисицына молодежная сборная страны (U-20) вышла в финальную стадию Кубка Азии. Он руководил и олимпийской сборной Кыргызстана (U-23).

КФС
Фото КФС. Новый тренер сборной КР Максим Лисицын

После утверждения кандидатуры Максима Лисицына президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с новым наставником. Он пожелал тренеру успехов в работе и выразил надежду на то, что под его руководством команда достигнет поставленных целей.

Как отмечается, срок действия соглашения между Кыргызским футбольным союзом и тренером рассчитан на один год, до завершения третьего отборочного раунда чемпионата мира.

Напомним, контракт Штефана Тарковича с КФС заключен до 30 июня 2024-го. Руководство союза после тщательных внутренних консультаций решило прекратить сотрудничество за истечением срока соглашения. Вместе с главным тренером национальную сборную команду покидает весь его тренерский штаб.
Ссылка: https://24.kg/sport/296699/
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