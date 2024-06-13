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Спорт

Штефан Таркович больше не тренер сборной Кыргызстана по футболу

Штефан Таркович уходит с поста тренера сборной Кыргызстана по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

«Почти за 14 месяцев Штефан Таркович, приняв команду, успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. Футболисты получили возможность поработать с европейским специалистом высокого класса. Впереди следующий этап и новые, более трудные задачи», — отметили в КФС.

Напомним, его контракт с Кыргызским футбольным союзом заключен до 30 июня 2024 года. Руководство КФС после тщательных внутренних консультаций решило прекратить сотрудничество за истечением срока соглашения. Вместе с главным тренером национальную сборную команду покидает весь его тренерский штаб.

Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился со всеми членами тренерского штаба во главе со Штефаном Тарковичем. В ходе встречи руководитель союза озвучил принятое решение, также выразил лично от себя и всей футбольной общественности страны искреннюю благодарность за проделанную профессиональную работу, оправданные ожидания и доверие.

Кыргызский футбольный союз желает Штефану Тарковичу дальнейших успехов в профессиональной карьере и достижения новых высот в качестве тренера.

Отметим, сборная Кыргызстана досрочно завоевала путевку на Кубок Азии и обеспечила себе возможность продолжения борьбы за выход на чемпионат мира – 2026.
Ссылка: https://24.kg/sport/296626/
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