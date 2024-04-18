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Спорт

На Иссык-Куле пройдет международный марафон Run the Silk Road — 2024

Фото организаторов. Run the Silk Road

Международный марафон Run the Silk Road — 2024 состоится 4 мая на побережье озера Иссык-Куль. Об этом на пресс-конференции сообщила исполнительный директор дирекции марафона Айгерим Валишева.

В марафоне примут участие более 3 тысяч человек из почти 20 стран.

По словам генерального секретаря Федерации легкой атлетики Мелиса Надырова, трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов. Гонка лицензионна для Олимпийских и Азиатских игр, чемпионата мира по марафону и имеет лейбл Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletic). Марафон проходит под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

Помимо абсолютного первенства, с разделением по полу, на дистанциях марафона и полумарафона будут награждаться возрастные категории 35-44, 45-54, 55-64, 65 лет и старше, а также категория ЛОВЗ.

В программе следующие дистанции:

  • марафон — 42 километра 195 метров;
  • полумарафон — 21 километр 97 метров;
  • забег на 10 километров;
  • забег на 3 километра;
  • детский забег;
  • скандинавская ходьба 10 километров и 3 километра.

Регистрация на марафон возможна до 30 апреля.

Призовой фонд — 1,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/sport/291893/
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