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Спорт

Чемпионат мира по сурдотаэквондо. Женская сборная Кыргызстана стала третьей

В Бишкеке завершился чемпионат мира по сурдотаэквондо. Об этом сообщает deafsport.kgz в Instagram.

Женская сборная Кыргызстана заняла третье место в общекомандном зачете.

Первыми стали спортсменки из Кореи, вторыми — из Хорватии.

Кыргызстанки завоевали семь медалей.

У мужчин лучшими стали сборные Кореи, Узбекистана и Казахстана.

В чемпионате приняли участие около 200 спортсменов из 14 стран мира — Китая, Хорватии, Кореи, Мексики, Японии, Гонконга, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Украины и других.
Ссылка: https://24.kg/sport/290348/
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