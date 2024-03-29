19:03
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Спорт

Чемпионат мира по сурдотаэквондо. У кыргызстанцев еще пять медалей

Спортсмены из Кыргызстана завоевали пять медалей во второй день чемпионата мира по сурдотаэквондо, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщает deafsport.kgz в Instagram.

Шахида Амирова завоевала золото в весе до 53 килограммов. У Кунсулуу Олжобай кызы (до 63 кг) серебро, а Баястан Женишов (до 63 кг), Бермет Марсбекова (до 57 кг) и Сабина Карыбекова (до 62 кг) выиграли бронзовые медали.

Напомним, в первый день соревнований кыргызстанец Дильфат Именов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 54 килограммов. Асылхан Турдукулова выиграла серебро (до 46 кг), Айганыш Саржанова (до 46 кг) и Гульжан Джаналиева (до 49 кг) — бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/290273/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат мира по сурдотаэквондо. У кыргызстанцев в первый день четыре медали
На чемпионате мира в Бишкеке Кыргызстан представят 13 сурдотаэквондистов
Кыргызстанец завоевал серебро на чемпионате Азии по олимпийскому таэквондо WT
В Бишкеке пройдет международный турнир по олимпийскому таэквондо
В Бишкеке пройдет Азиатско-Тихоокеанский сурдочемпионат по боевым искусствам
Кыргызстанцы успешно выступили на международном турнире по сурдо-таэквондо WT
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Кыргызстанцы завоевали 18 золотых медалей на Кубке мира по таэквондо GTF
Летние Сурдлимпийские игры. Кыргызстанцы уже завоевали три медали
Конец разногласиям? В Кыргызстане прошел объединенный чемпионат по таэквондо WT
Популярные новости
Отбор на&nbsp;чемпионат мира. Футболисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли у&nbsp;Китайского Тайбэя Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Игрок сборной Кыргызстана Алимардон Шукуров перешел в&nbsp;другой клуб Игрок сборной Кыргызстана Алимардон Шукуров перешел в другой клуб
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу играет с&nbsp;Китайским Тайбэем. Прямой эфир Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Кубок Азии и&nbsp;Океании по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла ОАЭ Кубок Азии и Океании по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла ОАЭ
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
29 марта, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, перформанс и концерты Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, перформанс и ...
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица находится в зеленой зоне
18:06
Житель города Ош устроил в своем доме наркопритон
18:00
В Бишкеке капитально отремонтируют шесть дорог
17:56
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу