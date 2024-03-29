Чемпионат мира по сурдотаэквондо. У кыргызстанцев еще пять медалей

Спортсмены из Кыргызстана завоевали пять медалей во второй день чемпионата мира по сурдотаэквондо, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщает deafsport.kgz в Instagram.

Шахида Амирова завоевала золото в весе до 53 килограммов. У Кунсулуу Олжобай кызы (до 63 кг) серебро, а Баястан Женишов (до 63 кг), Бермет Марсбекова (до 57 кг) и Сабина Карыбекова (до 62 кг) выиграли бронзовые медали.

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Напомним, в первый день соревнований кыргызстанец Дильфат Именов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 54 килограммов. Асылхан Турдукулова выиграла серебро (до 46 кг), Айганыш Саржанова (до 46 кг) и Гульжан Джаналиева (до 49 кг) — бронзу.