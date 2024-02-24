Боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвращении

Боец UFC Рафаэль Физиев уже вернулся к тренировкам, но для полного восстановления после операции на колене ему потребуется еще несколько месяцев. Об этом спортсмен рассказал в интервью Meta MMA.

«Я тренируюсь уже давно — после операции я уже на следующий день начал. Пока бокс делаю. 15 февраля был у врача, и он уже разрешил бегать. Поэтому добавим чуть-чуть бег, добавим удары ногами. Прошло четыре месяца после операции, и еще четыре-пять месяцев нужно для полного восстановления. Это еще семь-восемь месяцев простоя», — сказал он в интервью каналу Meta MMA Plus.

В сентябре прошлого года Рафаэль Физиев получил травму колена в поединке против Матеуша Гамрота из Польши. В послужном списке бойца 12 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах.