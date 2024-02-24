21:56
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Спорт

Боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвращении

Боец UFC Рафаэль Физиев уже вернулся к тренировкам, но для полного восстановления после операции на колене ему потребуется еще несколько месяцев. Об этом спортсмен рассказал в интервью Meta MMA.

«Я тренируюсь уже давно — после операции я уже на следующий день начал. Пока бокс делаю. 15 февраля был у врача, и он уже разрешил бегать. Поэтому добавим чуть-чуть бег, добавим удары ногами. Прошло четыре месяца после операции, и еще четыре-пять месяцев нужно для полного восстановления. Это еще семь-восемь месяцев простоя», — сказал он в интервью каналу Meta MMA Plus.

В сентябре прошлого года Рафаэль Физиев получил травму колена в поединке против Матеуша Гамрота из Польши. В послужном списке бойца 12 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах.
Ссылка: https://24.kg/sport/287531/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
UFC. Рафаэль Физиев после победы поднял флаг Азербайджана
Рафаэль Физиев нокаутом победил Дос Аньоса
У Рафаэля Физиева обнаружен коронавирус. Бой с бразильцем отменен
Бой Рафаэля Физиева с бразильцем перенесен из-за визовых проблем у кыргызстанца
Рафаэль Физиев принял решение прекратить выступать под флагом Кыргызстана
Рафаэль Физиев и Валентина Шевченко. Спортивный сайт выбирает лучших года в UFC
Менеджер Рафаэля Физиева возмутился его местом в обновленном рейтинге UFC
Рафаэль Физиев за бой на турнире UFC on ESPN заработал $104 тыcячи
Рафаэль Физиев нокаутировал Брэда Риддела на UFC Fight Night
Рафаэль Физиев рассказал, под каким флагом он выйдет на предстоящий бой
Популярные новости
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;тренером сборной страны по&nbsp;футболу. Что обсудили Камчыбек Ташиев встретился с тренером сборной страны по футболу. Что обсудили
Чемпион Кыргызстана по&nbsp;футболу &laquo;Абдыш-Ата&raquo; проиграл московскому &laquo;Спартаку&raquo; Чемпион Кыргызстана по футболу «Абдыш-Ата» проиграл московскому «Спартаку»
Кыргызстанцы завоевали золото и&nbsp;бронзу чемпионата Азии по&nbsp;легкой атлетике Кыргызстанцы завоевали золото и бронзу чемпионата Азии по легкой атлетике
Кыргызстанки заняли призовые места на&nbsp;турнире по&nbsp;художественной гимнастике в&nbsp;ОАЭ Кыргызстанки заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике в ОАЭ
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
21:33
Боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвращении Боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвра...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 февраля: все еще холодно
20:39
Грязь в салоне. В Бишкеке ездит троллейбус с дырой в полу
20:03
Каким должно быть питание детей в подростковом возрасте. Рекомендация врачей
19:32
Частный аппарат впервые совершил успешную посадку на Луну