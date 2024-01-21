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Спорт

На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом

На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана представлена с новым Государственным флагом.

На странице, где представлены страны, участвующие в Играх, у команды КР уже стоит значок с обновленным вариантом.

Напомним, от Кыргызстана выступают три спортсмена — Артур Сапарбеков (биатлон и беговые лыжи), Тимур Шакиров и Альбина Иванова (горные лыжи).

Закон о новом флаге Кыргызстана подписал президент. Он принят Жогорку Кенешем 20 декабря 2023 года. Инициаторами стали торага парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. На флаге изменили форму лучей из волнообразных на прямые. Отметим, принятие нового флага вызвало много споров среди кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/sport/284689/
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