Определились все чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе

В Бишкеке проходит чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе. Итоги турнира среди спортсменов вольного стиля опубликовала федерация КР в соцсетях.

Во второй день разыграли пять комплектов медалей.

Чемпионами стали Абдумалик Карачов (61 кг) Канат Керимбеков (70 кг), Адилет Маратбаев (79 кг), Нурболот Адыл уулу (92 кг) и Арсланбек Турдубеков (125 кг).

Напомним, в первый день разыграли еще пять комплектов медалей по вольной борьбе.

Отметим, 10 и 11 января сильнейших определят борцы греко-римского стиля.