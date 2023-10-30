04:21
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Спорт

Бокс, дзюдо и MMA. Соревнования с участием кыргызстанцев

 

21 октября — 4 ноября. Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров по боксу. Астана (Казахстан)

Кыргызстан представят 26 спортсменов.

31 октября — 3 ноября. Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. Абу-Даби (ОАЭ)

В турнире примут участие более тысячи дзюдоистов из 65 стран. Кыргызстан представят шестеро спортсменов.

4 ноября. Турнир по смешанным единоборствам RIZIN Landmark 7. Баку (Азербайджан)

Спортсменка из Кыргызстана Фарида Абдуева проведет бой с Анастасией Светкивской из Украины в весе до 52 килограммов.

4-5 ноября. Международный благотворительный забег Samarkand Marathon. Самарканд

Ожидается участие более 5 тысяч участников из разных стран.

5 ноября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 27-й тур

«Алга» — «Кара-Балта»;
«Нефтчи» — «Мурас»;
«Талант» — «Дордой»;
«ОшМУ-Алдиер» — «Алай»;
«Илбирс» — «Абдыш-Ата».
Ссылка: https://24.kg/sport/278403/
просмотров: 2070
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец выиграл бронзовую медаль турнира по боксу в Испании
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Итоги Кубка Азии. Глава Кыргызского футбольного союза покинул пост
Турниры по боксу и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана не вышла в стадию плей-офф
Штефан Таркович: Сейчас в сборной Кыргызстана по футболу собраны лучшие игроки
Чемпионат страны по дзюдо и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана пропустила гол от Саудовской Аравии
Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу: Наши ожидания не оправдались
Популярные новости
Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш
В&nbsp;Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай
Кыргызстанцы завершили выступление на&nbsp;юношеской Олимпиаде. Результаты Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам