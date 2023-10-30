Бокс, дзюдо и MMA. Соревнования с участием кыргызстанцев

21 октября — 4 ноября. Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров по боксу. Астана (Казахстан)

Кыргызстан представят 26 спортсменов.

31 октября — 3 ноября. Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. Абу-Даби (ОАЭ)

В турнире примут участие более тысячи дзюдоистов из 65 стран. Кыргызстан представят шестеро спортсменов.

4 ноября. Турнир по смешанным единоборствам RIZIN Landmark 7. Баку (Азербайджан)

Спортсменка из Кыргызстана Фарида Абдуева проведет бой с Анастасией Светкивской из Украины в весе до 52 килограммов.

4-5 ноября. Международный благотворительный забег Samarkand Marathon. Самарканд

Ожидается участие более 5 тысяч участников из разных стран.

5 ноября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 27-й тур

«Алга» — «Кара-Балта»;

«Нефтчи» — «Мурас»;

«Талант» — «Дордой»;

«ОшМУ-Алдиер» — «Алай»;

«Илбирс» — «Абдыш-Ата».