Бокс, дзюдо и MMA. Соревнования с участием кыргызстанцев

21 октября — 4 ноября. Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров по боксу. Астана (Казахстан)
Кыргызстан представят 26 спортсменов.
31 октября — 3 ноября. Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. Абу-Даби (ОАЭ)
В турнире примут участие более тысячи дзюдоистов из 65 стран. Кыргызстан представят шестеро спортсменов.
4 ноября. Турнир по смешанным единоборствам RIZIN Landmark 7. Баку (Азербайджан)
Спортсменка из Кыргызстана Фарида Абдуева проведет бой с Анастасией Светкивской из Украины в весе до
4-5 ноября. Международный благотворительный забег Samarkand Marathon. Самарканд
Ожидается участие более 5 тысяч участников из разных стран.
5 ноября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 27-й тур
«Алга» — «Кара-Балта»;
«Нефтчи» — «Мурас»;
«Талант» — «Дордой»;
«ОшМУ-Алдиер» — «Алай»;
«Илбирс» — «Абдыш-Ата».