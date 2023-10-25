Кыргызстанцы завоевали еще две медали Параазиатских игр в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Незрячий легкоатлет Жалалдин Абдувалиев в беге на 1,5 тысячи метров вместе с гидом Артемом Шапиловым финишировал вторым. Всего было заявлено три участника.

Еще одна бегунья из Кыргызстана Гульназ Жузбаева завоевала бронзовую медаль на дистанции 1,5 тысячи метров среди незрячих спортсменов. Она бежала вместе с гидом Даниэлем Жээнбековым.

Теперь у КР одно золото, два серебра и бронза. Ранее награды в копилку сборной принесли Жалалдин Абдувалиев и дзюдоистка Хайитхон Хусан кызы.