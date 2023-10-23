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Спорт

Первые медали кыргызстанцев на Всемирных играх боевых искусств

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят Всемирные игры боевых искусств. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В первые дни кыргызстанцы завоевали четыре медали.

Назим Нурланов в турнире по карате завоевал серебряную медаль. В финале в весовой категории до 75 килограммов он уступил спортсмену из Турции.

Самбисты из Кыргызстана завоевали три бронзовые медали.

Третьими стали Жамалбек Асылбек уулу (до 88 килограммов), Бекназар Жээмырзаев (до 98 килограммов) и Мираида Медетбек кызы (до 65 килограммов).

Отметим, Всемирные игры боевых искусств завершатся 30 октября.
Ссылка: https://24.kg/sport/278025/
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