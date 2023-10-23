Бодибилдинг, MMA и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

21-30 октября. Всемирные игры боевых искусств. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Мероприятие объединит множество единоборств и боевых искусств, включая борьбу, айкидо, дзюдо, грэпплинг, джиу-джитсу, карате, кендо, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, сумо, саватэ, таэквондо, ушу, муай тай, армрестлинг и фехтование.

21 октября — 4 ноября. Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров по боксу. Астана (Казахстан)

Кыргызстан представят 26 спортсменов.

22-28 октября. Параазиатские игры. Ханчжоу (Китай)

В Играх примут участие 29 кыргызстанцев в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, теннис, плавание, шахматы и дзюдо. Расписание будет известно позже.

23-29 октября. Чемпионат мира по борьбе (U 23). Тирана (Албания)

Соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе пройдут среди спортсменов не старше 23 лет.

23, 25 октября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги

23 октября, 25-й тур:

Нефтчи — «Алай»;

«ОшМУ-Алдиер» — «Илбирс»;

25 октября, 22-й тур:

«Нефтчи» — «Талант».

27-29 октября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 26-й тур

27 октября:

«Кара-Балта» — «Илбирс»;

«Мурас» — «Алга»;

28 октября:

«Алай» — «Талант»;

«Дордой» — «Нефтчи»;

29 октября:

«Абдыш-Ата» — «ОшМУ-Алдиер».

27-30 октября. Кубок мира по фитнесу и бодибилдингу и чемпионат мира по фитнес-челленджу. Бишкек

Планируется участие сборных из Испании, Румынии, Греции, Казахстана, Ирана, России, Армении, Албании и других стран. Кыргызстан представят 25 спортсменов по бодибилдингу и 20 — по фитнесу.

28 октября. Турнир по смешанным единоборствам MFN MMA. Ноида (Индия)

Поединок проведет боец из Кыргызстана Дарханбек Эргешов в весе до 77 килограммов против бойца Жейсона Соломона.