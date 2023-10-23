Бодибилдинг, MMA и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

21-30 октября. Всемирные игры боевых искусств. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Мероприятие объединит множество единоборств и боевых искусств, включая борьбу, айкидо, дзюдо, грэпплинг, джиу-джитсу, карате, кендо, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, сумо, саватэ, таэквондо, ушу, муай тай, армрестлинг и фехтование.
21 октября — 4 ноября. Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров по боксу. Астана (Казахстан)
Кыргызстан представят 26 спортсменов.
22-28 октября. Параазиатские игры. Ханчжоу (Китай)
В Играх примут участие 29 кыргызстанцев в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, теннис, плавание, шахматы и дзюдо. Расписание будет известно позже.
23-29 октября. Чемпионат мира по борьбе (U 23). Тирана (Албания)
Соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе пройдут среди спортсменов не старше 23 лет.
23, 25 октября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги
23 октября, 25-й тур:
Нефтчи — «Алай»;
«ОшМУ-Алдиер» — «Илбирс»;
25 октября, 22-й тур:
«Нефтчи» — «Талант».
27-29 октября. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. 26-й тур
27 октября:
«Кара-Балта» — «Илбирс»;
«Мурас» — «Алга»;
28 октября:
«Алай» — «Талант»;
«Дордой» — «Нефтчи»;
29 октября:
«Абдыш-Ата» — «ОшМУ-Алдиер».
27-30 октября. Кубок мира по фитнесу и бодибилдингу и чемпионат мира по фитнес-челленджу. Бишкек
Планируется участие сборных из Испании, Румынии, Греции, Казахстана, Ирана, России, Армении, Албании и других стран. Кыргызстан представят 25 спортсменов по бодибилдингу и 20 — по фитнесу.
28 октября. Турнир по смешанным единоборствам MFN MMA. Ноида (Индия)
Поединок проведет боец из Кыргызстана Дарханбек Эргешов в весе до 77 килограммов против бойца Жейсона Соломона.