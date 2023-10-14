Три борца из Кыргызстана стали лидерами мирового рейтинга

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал мировой рейтинг борцов. Он составлен по итогам Азиатских игр в Китае.

В нем спортсмены из Кыргызстана стали лидерами в трех весовых категориях из 30 по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Первые места занимают Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова после победы на чемпионате мира в Сербии. И позиции они удерживают до сих пор.

После победы на Азиаде в КНР Айпери Медет кызы стала второй в мировом рейтинге.

В рейтинге по вольной борьбе в весовой категории Эрназар Акматалиев опустился на пятое место, а Тайырбек Жумашбек уулу поднялся на третье место, Алмаз Сманбеков находится на 13-м месте.

В конце года спортсмены, занявшие места в топ-3 мирового рейтинга, получат денежные премии от UWW.