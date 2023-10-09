Итоги Азиатских игр: Кыргызстан на 18-м месте в медальном зачете

В китайском городе Ханчжоу завершились XIX летние Азиатские игры. В медальном зачете сборная Кыргызстана оказалась на 18-м месте.

Нашу страну представляли 162 спортсмена. Они выступали в 23 видах спорта.

В копилке национальной сборной КР 15 медалей — четыре золотые, две серебряные и девять бронзовых.

Эта Азиада стала триумфом для кыргызстанских спортсменов. Впервые в истории дзюдоист из Кыргызстана вышел в финал Азиатских игр. В итоге Эрлан Шеров завоевал золото.

Золотыми призерами стали также Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы.

Кыргызстан также зафиксировал новый рекорд по золотым медалям на Азиатских играх в КНР. Прежний рекорд был на Азиаде 2018 года — тогда медали высшей пробы получили Торохан Багынбай уулу (джиу-джитсу), Дарья Маслова (легкая атлетика) и Айсулуу Тыныбекова (борьба).