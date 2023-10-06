Золото! Кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой Азиатских игр

Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль на турнире по вольной борьбе на Азиатских играх в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В весовой категории до 76 килограммов в финале Айпери Медет кызы была сильнее Жамили Бакбергеновой из Казахстана — 7:4.

Ранее кыргызстанка Нурзат Нуртаева (до 68 килограммов) выиграла серебряную медаль, а Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов) — бронзовую.

Сегодня Бекзат Алмаз уулу (до 57 килограммов) проведет схватку за бронзовую медаль с монгольским борцом.