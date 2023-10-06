Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Айсулуу Тыныбекова выиграла у представительницы Казахстана Ирины Кузнецовой — 2:1.

Напомним, в четвертьфинале кыргызстанка уступила японке Ноноке Озаки, которая смогла выйти в финал. В весовой категории до 62 килограммов в первом раунде утешительного турнира она со счетом 10:0 победила спортсменку из Вьетнама.

Отметим, на турнире по вольной борьбе в финал вышли Нурзат Нуртаева и Айпери Медет кызы. Бекзат Алмаз уулу будет бороться также за бронзу.

У сборной Кыргызстана уже десять медалей — три золотые и семь бронзовых.