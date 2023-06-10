Сборная Кыргызстана одержала победу. Команда Афганистана ушла с поля до свистка

Встреча сборных Кыргызстана и Афганистана завершилась победой отечественной команды со счетом 1:0. Гол в ворота соперника на последних минутах второго тайма забил Эрнист Батырканов.

Недовольная решением арбитра команда Афганистана покинула поле до официального завершения матча. После совещания судей с представителем CAFA прозвучал свисток об окончании игры.

Напомним, Кыргызстан в рамках турнира CAFA Nations Cup 2023 играет в группе В с Афганистаном и Ираном. Первый матч состоялся сегодня, второй пройдет 16 июня.

Команда, занявшая первое место в группе В, выйдет в финал турнира и сыграет с командой, занявшей первое место в группе А, матчи которой пройдут в Ташкенте (Узбекистан) 11, 14 и 17 июня. Там сыграют сборные Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Омана. Команда, занявшая второе место в группе В, сыграет в матче за 3-е место. Финальный этап пройдет в Ташкенте.