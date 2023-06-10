Стартовый состав сборной Кыргызстана по футболу на встрече с Афганистаном

В Кыргызском футбольном союзе озвучили стартовый состав отечественной сборной на сегодняшнем матче против сборной Афганистана.

«Эржан Токотаев (вратать), Мирлан Мурзаев (капитан), Тамирлан Козубаев, Христиан Браузман, Фархат Мусабеков, Бекжан Сагынбаев, Одилжон Абдурахманов, Кайрат Жыргалбек уулу, Эрбол Атабаев, Элдар Молдожунусов, Атай Джумашев.

Запасные: Султан Чомоев (вратарь), Антон Коченков (вратарь), Айзар Акматов, Турсунали Рустамов, Эрнист Батырканов, Суйунтбек Мамыралиев, Кай Мерк, Николай Давыдов, Бахтияр Дуйшобеков, Максат Алгулов, Антон Землянухин», — сообщили в КФС.

Напомним, Кыргызстан в рамках турнира CAFA Nations Cup 2023 играет в группе В с Афганистаном и Ираном. Первый матч проходит сегодня, второй состоится 16 июня.

Команда, занявшая первое место в группе В, выйдет в финал турнира и сыграет с командой, занявшей первое место в группе А, матчи которой пройдут в Ташкенте (Узбекистан) 11, 14 и 17 июня. Там сыграют сборные Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Омана. Команда, занявшая второе место в группе В, сыграет в матче за 3-е место. Финальный этап пройдет в Ташкенте.