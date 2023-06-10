Встреча сборных Кыргызстана и Афганистана по футболу. Прямой эфир

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня, 10 июня, сыграет со сборной Афганистана. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Матч пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Начало в 20.00.

Встреча будет транслироваться в прямом эфире на канале «Кыргыз Спорт ТВ».

Напомним, Кыргызстан в рамках турнира CAFA Nations Cup 2023 играет в группе В с Афганистаном и Ираном. Первый матч пройдет сегодня, второй — 16 июня.

Команда, занявшая первое место в группе В, выйдет в финал турнира и сыграет с командой, занявшей первое место в группе А, матчи которой пройдут в Ташкенте (Узбекистан) 11, 14 и 17 июня. Там сыграют сборные Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Омана. Команда, занявшая второе место в группе В, сыграет в матче за 3-е место. Финальный этап пройдет в Ташкенте.