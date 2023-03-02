Встреча команд Кыргызстана и Малайзии на чемпионате мира по хоккею. Прямой эфир

В матче третьего тура чемпионата мира по хоккею третьего дивизиона (группа В), который проходит с 27 февраля по 5 марта в Боснии и Герцеговине, сборная Кыргызстана встречается с командой из Малайзии.

Ранее сборная КР обыграла команды Боснии и Герцеговины (10:1) и Сингапура (14:2). После двух туров она занимает первую строчку в группе B.

Отметим, в группе В шесть команд — Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Малайзии, Сингапура и Кыргызстана. Они сыграют между собой в один круг.

Победитель группы получит право перейти в группу А третьего дивизиона. Команда, занявшая последнее место, попадет в четвертый дивизион.

Расписание игр: