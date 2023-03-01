03:52
USD 89.07
EUR 97.38
RUB 0.98
Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира

В матче второго тура чемпионата мира по хоккею третьего дивизиона (группа В), который проходит с 27 февраля по 5 марта, сборная Кыргызстана обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 10:1. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Hokejaški savez BiH.

Ранее кыргызстанцы со счетом 14:2 разгромили команду Сингапура.

После двух туров Кыргызстан занимает первую строчку в группе B.

Отметим, в группе В шесть команд — Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Малайзии, Сингапура и Кыргызстана. Они сыграют между собой в один круг.

Победитель группы получит право перейти в группу А третьего дивизиона. Команда, занявшая последнее место, попадет в четвертый дивизион.

Расписание игр:

  • 2 марта: Кыргызстан — Малайзия;
  • 3 марта: Иран — Кыргызстан;
  • 5 марта: Гонконг — Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/sport/259668/
просмотров: 5773
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Латвии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею
Юные хоккеисты из Кыргызстана выиграли турнир в Казахстане
Завершились игры «Дети Азии». У Кыргызстана три медали
Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла у команды Ирана на чемпионате мира
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Малайзию на чемпионате мира — 22:0
Встреча команд Кыргызстана и Малайзии на чемпионате мира по хоккею. Прямой эфир
Встреча команд Кыргызстана и Сингапура на чемпионате мира по хоккею. Прямой эфир
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Международная федерация хоккея не признает учрежденную в Казани ассоциацию
В Казани учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран
Популярные новости
Как выжить на&nbsp;горном склоне: советы для начинающих лыжников Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников
Как выжить на&nbsp;склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Чемпионат страны по&nbsp;борьбе и&nbsp;Кубок Азии. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев Чемпионат страны по борьбе и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию и&nbsp;поборется за&nbsp;путевку на&nbsp;Олимпиаду Эрназар Акматалиев сменил весовую категорию и поборется за путевку на Олимпиаду
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
9 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 января, понедельник
23:44
Создан первый ноутбук, одновременно работающий на Windows и Android
22:18
Землетрясения в Японии. Число жертв достигло 161 человека
22:00
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: облачно, без осадков
20:22
Перенос автовокзалов. Перевозчики заявили о нарушении их прав и интересов