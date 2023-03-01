Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира

В матче второго тура чемпионата мира по хоккею третьего дивизиона (группа В), который проходит с 27 февраля по 5 марта, сборная Кыргызстана обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 10:1. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Hokejaški savez BiH.

Ранее кыргызстанцы со счетом 14:2 разгромили команду Сингапура.

После двух туров Кыргызстан занимает первую строчку в группе B.

Отметим, в группе В шесть команд — Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Малайзии, Сингапура и Кыргызстана. Они сыграют между собой в один круг.

Победитель группы получит право перейти в группу А третьего дивизиона. Команда, занявшая последнее место, попадет в четвертый дивизион.

Расписание игр: