Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира

В матче второго тура чемпионата мира по хоккею третьего дивизиона (группа В), который проходит с 27 февраля по 5 марта, сборная Кыргызстана обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 10:1. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Hokejaški savez BiH.
Ранее кыргызстанцы со счетом 14:2 разгромили команду Сингапура.
После двух туров Кыргызстан занимает первую строчку в группе B.
Отметим, в группе В шесть команд — Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Малайзии, Сингапура и Кыргызстана. Они сыграют между собой в один круг.
Победитель группы получит право перейти в группу А третьего дивизиона. Команда, занявшая последнее место, попадет в четвертый дивизион.
Расписание игр:
- 2 марта: Кыргызстан — Малайзия;
- 3 марта: Иран — Кыргызстан;
- 5 марта: Гонконг — Кыргызстан.