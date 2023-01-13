Кыргызстанец выиграл отборочный этап чемпионата Азии по теннису

Кыргызстанец Давид Могилевский стал победителем первого отборочного этапа чемпионата Азии по теннису (до 14 лет). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР в Instagram.

Кыргызстанский спортсмен в финале встретился с соперником из Узбекистана. Проиграв первый сет, он одержал волевую победу со счетом 0:6, 6:3, 6:2.

В одиночном разряде отечественные спортсменки Ева Гавшина и Камила Арипова боролись за третье место друг против друга. Сильнее оказалась Камила Арипова. Их дуэт в парном разряде занял второе место.

Соревнования проходят с 9 по 19 января в Бахрейне с участием сильнейших юных теннисистов Азии из восьми стран.

Как сообщается, 14 января стартует второй отборочный турнир, где также будут выступать кыргызстанцы. Обладатель путевки на чемпионат Азии определится по сумме очков в двух турах.