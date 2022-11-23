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Спорт

Легкоатлетка Сардана Трофимова допущена до международных стартов

Легкоатлетка Сардана Трофимова допущена до международных стартов. В базе Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), где она значилась как россиянка, изменили страну на Кыргызстан.

World Athletics
Фото World Athletics. Профайл Сарданы Трофимовой

Как сообщает Telegram-канал Shelgorn, Nationality Review Panel одобрила заявку спортсменки представлять Кыргызстан. Решение вступило в силу со вчерашнего дня.

«Комиссия учла, что спортсменка длительный срок не представляла свою национальную федерацию (ВФЛА отстранена с 2015 года) и последний раз участвовала в официальных международных соревнованиях 27 сентября 2019 года в качестве нейтрального атлета. Спортсменка проживает в Кыргызстане с 2018 года. ВФЛА не возражает против решения спортсменки представлять КР», — отмечено в Telegram-канале.

Напомним, якутская бегунья Сардана Трофимова в мае 2022-го получила гражданство Кыргызстана. В сентябре она выиграла полумарафон в Алматы (Казахстан), а в октябре стала шестой на престижном марафоне в Германии.
Ссылка: https://24.kg/sport/251391/
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