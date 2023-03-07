Валентина Шевченко. Тринадцать фактов о кыргызстанке, которые вам понравятся

Сегодня у нашей соотечественницы, звезды мирового масштаба, спортсменки Валентины Шевченко день рождения.

На днях она проиграла чемпионский титул в поединке турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада). Но это не умаляет ее заслуг и уж точно не станет поводом для критики. Мы не стали меньше любить и гордиться семикратной чемпионкой UFC.

В канун 8 Марта — Международного женского дня 24.kg представляет наиболее интересные факты из биографии всемирно известной кыргызстанки.

В спортзал с пяти лет

Валентине Шевченко 35 лет. Из них почти 30 она занимается спортом. Будущая чемпионка окунулась в мир единоборств раньше, чем пошла в школу, — в пятилетнем возрасте.

Достойный представитель спортивной семьи

Понять, почему Валентина в детстве выбрала единоборства, не сложно. Этим видом спорта занимались ее старшая сестра Антонина и их мама Елена Шевченко (Белова). Последняя — заслуженный тренер КР по тайскому боксу, глава Федерации по тайскому боксу Кыргызстана и обладательница черного пояса по тхэквондо.

Маленькая, да удаленькая

Путь Валентины на чемпионский пьедестал сложно назвать простым. В юности ей не раз приходилось выходить против соперниц, превосходящих ее по возрасту. В 12 лет она выступала на одном из турниров по тайскому боксу в России, выходя против 17-летних спортсменок. В 15-летнем возрасте на турнире ММА в Казахстане состязалась с 25-летней соперницей.

Фото из интернета. Валентина Шевченко в юности (на фото в центре)

Воспитанница Павла Федотова

В мире единоборств, особенно смешанных, бойцы довольно часто меняют тренеров. Однако в истории становления сестер Шевченко все сложилось иначе. Уже два десятилетия подряд их главный, бессменный тренер и наставник — Павел Федотов. Они вместе тренируются и путешествуют по миру.

Флаг Кыргызстана всегда с собой

Начав свою спортивную карьеру в Кыргызстане, затем Валентина Шевченко переехала в Россию, где несколько лет тренировалась в Москве. Позже получила приглашение переехать в Перу и продолжила тренировки. На все свои бои Валентина выходит под двумя флагами — Кыргызстана и Перу. Она относится с большой любовью к Кыргызстану, гордится своей родиной и благодарит соотечественников за поддержку.

Фото из интернета. Команда Валентины Шевченко

Универсальный боец

Одиннадцатикратная чемпионка мира по муай-тай, четырехкратная чемпионка мира по кикбоксингу и К 1, двукратная чемпионка мира по MMA, мастер спорта международного класса по тхэквондо и муай-тай, мастер спорта России по боксу и дзюдо, чемпионка Южной Америки и панамериканская чемпионка по муай-тай, обладательница звания «Лучшая женщина тайбоксер мира». Это не самый полный список достижений Валентины Шевченко. Она также выступала в карате (шотокан, ситорю, кекушинкай), ушу-саньда, вольной борьбе и национальной борьбе кулатуу.

«Пуля» звучит гордо

Свой бойцовский псевдоним Пуля Валентина получила от тренера Павла Федотова за скорость ударов и реакцию. По воспоминаниям самой спортсменки, это прозвище появилось в 2001 году после ее первого профессионального боя.

Любовь к оружию...

Практическая стрельба — это еще одно увлечение, которое привил своим воспитанницам Павел Федотов. Сестры участвовали в соревнованиях по IPSC и IDPA в Перу, продолжают участвовать в них и после переезда в США. У Валентины большая коллекция арсенала. Однако любимый — пистолет «Глок 19».

«Я рассматриваю его еще и как один из моих символов, он как боец ММА: универсален. Поэтому, чтобы с ним не расставаться никогда, я несколько лет назад сделала татуировку на нижней части живота», — рассказала Валентина Шевченко в одном из своих интервью.

Фото из интернета. Валентина Шевченко в октагоне

...и танцам

Танцы — еще одна страсть чемпионки. Одни из любимых — цыганочка, морячка, фламенко, степ и лезгинка. Живя и тренируясь в Перу, Валентина участвовала в танцевальном реалити-шоу, где заняла первое место. Исполнение лезгинки после победы на ринге и в октагоне стало ее визитной карточкой.

О ней говорят в Голливуде

О добившейся международного признания уроженке Кыргызстана тепло и с уважением отзываются мировые звезды, такие как Арнольд Шварценеггер, Жан Клод Ван Дамм, Леонардо Ди Каприо. Микки Рурк дважды посвящал ей посты в Instagram. «Великая», — написал он в одном из них. Боец UFC Конор Макгрегор назвал ее потрясающей.

Режиссер и начинающая актриса

По образованию Валентина режиссер. Она окончила отделение режиссуры и кинооператоров Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Позже ей было присвоено звание почетного профессора университета.

Спустя 13 лет профильное образование помогло Валентине при съемках фильма «В синяках» — режиссерского дебюта голливудской актрисы, обладательницы «Оскара» Холли Берри. Шевченко исполнила образ главной соперницы героини.

Все равно несокрушимая

Одно из самых важных достижений Валентины Шевченко на сегодня — ее чемпионство в UFC в наилегчайшем весе. В прошлом году в Сингапуре Пуля защитила титул в седьмой раз подряд, одержав победу над Тайлой Сантос. Эксперты назвали этот бой одним из самых конкурентных для Валентины.

Несмотря на проигрыш в минувшие выходные, где она потеряла чемпионский титул, мы верим: Валентина себе вернет пояс. И все равно останется в истории несокрушимой.

Бой, которого не будет никогда

Еще один интересный факт в том, что Валентина и Антонина Шевченко — первые в истории UFC сестры-бойцы. Фанаты и журналисты не раз задавались вопросом, что сделают девушки, если промоушен предложит им выйти в октагон друг против друга. Обе сестры отвечают, не задумываясь: такого боя не будет никогда. Это исключено.