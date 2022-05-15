Летние Сурдлимпийские игры. Борец из Кыргызстана завоевал серебро

Борец вольного стиля из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на Сурдлимпийских играх, которые проходят в Бразилии. Результаты можно посмотреть на сайте соревнований.

В весовой категории до 65 килограммов Алмазбек Исаков в финале уступил спортсмену из Монголии.

Ранее третье место заняли Смадияр Жумакадыров (до 55 килограммов) и Миляз Марков (130 килограммов), дзюдоист Ильгиз Каналбек уулу (свыше 100 килограммов), таэквондистка Бермет Марсбекова (до 57 килограммов), второе — по таэквондо — принес Азамат Мавлонов (до 80 килограммов).

Сурдлимпийские игры проводят среди людей с нарушениями слуха.